Am 4. März 2019 startet im hannoverschen Kuppelsaal die 1. große Nacht der Gastronomie präsentiert von „Hannover geht aus“. Es wird spannend, denn alle wollen wissen: Wie hat Hannover entschieden? Wer gewinnt die Awards in den Kategorien Bar und Restaurant des Jahres? Das erfahren Gastronomen und interessierte Gäste aus Hannover an einem aufregenden und unterhaltsamen Abend mit Glamourfaktor, guter Unterhaltung, vielfältigen kulinarischen Angeboten, leckeren Getränken und kreativen Cocktails.